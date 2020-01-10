На Кубе при странных обстоятельствах погиб петербуржец. Тело «застряло» на курорте

Новогодние каникулы на кубинском курорте закончились гибелью 35-летнего Дмитрия Веселова. Его нашли на крыше отеля, с возвращением в Петербург возникли сложности.

О смерти Дмитрия «Фонтанке» сообщила его бывшая гражданская жена Елена. На отдых в Варадеро она приехала вместе с ним и дочерью в конце декабря, утром 2 января узнала о его гибели, но тела так и не увидела.

Дмитрия нашли погибшим на крыше лобби отеля Gran Caribe Puntarena Playa Caleta. Для опознания хватило документов, его спутницу пригласили только в качестве свидетеля. По словам Елены, кубинская полиция полагает, что возвращаться на родину петербуржец не собирался.





«Вечером 1-го числа мы поссорились, я с ребёнком ушла спать в другой корпус. В отеле нет камер, по слухам, его видели в баре, будто бы он подрался с диджеем, потом ушёл наверх. Я рассказала полиции, что он не пил восемь лет и только накануне писал мне, строил планы на будущее, предположила, что это могло быть убийство по неосторожности. Мне сначала сказали, что он упал в пролёт лестницы 6-го этажа, потом – что упал с крыши. Сотрудники увезли тело в Гавану, не оставили никаких контактов. Помощи от консульства до вылета Россию мы не получили», – говорит Елена.

Генеральный консул России в Гаване Василий Пронин 10 января подтвердил «Фонтанке» гибель Дмитрия Веселова. Он заверил, что консульство держит ситуацию под плотным контролем и находится в контакте с кубинскими правоохранительными органами и родными российского гражданина, но до окончания расследования раскрывать обстоятельства его гибели считает преждевременным.

Вернуть тело уже из Петербурга пытается сестра погибшего. По её словам, Дмитрий был жизнерадостным и «всегда говорил, что завтра будет новый день».

«Сегодня со мной связалась страховая компания. Они получили свидетельство о смерти, но пока не могут сказать, является ли случай страховым. Всё, что мне сказали: получил травмы, несовместимые с жизнью», – уточнила она. Через консульство петербурженка пытается добиться допуска к делу, но, говорит, что пока так и не знает, как и когда ей разрешат забрать брата.