Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 61.26р
68.05р
22:58 10.01.2020
Расширенный поиск

Происшествия
10.01.2020 22:44
Печать

На Кубе при странных обстоятельствах погиб петербуржец. Тело «застряло» на курорте

Новогодние каникулы на кубинском курорте закончились гибелью 35-летнего Дмитрия Веселова. Его нашли на крыше отеля, с возвращением в Петербург возникли сложности.

О смерти Дмитрия «Фонтанке» сообщила его бывшая гражданская жена Елена. На отдых в Варадеро она приехала вместе с ним и дочерью в конце декабря, утром 2 января узнала о его гибели, но тела так и не увидела.

Дмитрия нашли погибшим на крыше лобби отеля Gran Caribe Puntarena Playa Caleta. Для опознания хватило документов, его спутницу пригласили только в качестве свидетеля. По словам Елены, кубинская полиция полагает, что возвращаться на родину петербуржец не собирался.


«Вечером 1-го числа мы поссорились, я с ребёнком ушла спать в другой корпус. В отеле нет камер, по слухам, его видели в баре, будто бы он подрался с диджеем, потом ушёл наверх. Я рассказала полиции, что он не пил восемь лет и только накануне писал мне, строил планы на будущее, предположила, что это могло быть убийство по неосторожности. Мне сначала сказали, что он упал в пролёт лестницы 6-го этажа, потом – что упал с крыши. Сотрудники увезли тело в Гавану, не оставили никаких контактов. Помощи от консульства до вылета Россию мы не получили», – говорит Елена.

Генеральный консул России в Гаване Василий Пронин 10 января подтвердил «Фонтанке» гибель Дмитрия Веселова. Он заверил, что консульство держит ситуацию под плотным контролем и находится в контакте с кубинскими правоохранительными органами и родными российского гражданина, но до окончания расследования раскрывать обстоятельства его гибели считает преждевременным.

Вернуть тело уже из Петербурга пытается сестра погибшего. По её словам, Дмитрий был жизнерадостным и «всегда говорил, что завтра будет новый день».

«Сегодня со мной связалась страховая компания. Они получили свидетельство о смерти, но пока не могут сказать, является ли случай страховым. Всё, что мне сказали: получил травмы, несовместимые с жизнью», – уточнила она. Через консульство петербурженка пытается добиться допуска к делу, но, говорит, что пока так и не знает, как и когда ей разрешат забрать брата.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
      10.01.2020 17:39

      Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

      Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».
      ГК «Полис Групп»
      10.01.2020 17:10

      Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

      В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» - «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция - дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      10.01.2020 16:17

      В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

      В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.
      ГК «Эталон»
      10.01.2020 13:59

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

      Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
      «Отделстрой»
      10.01.2020 13:54

      Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

      Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.01.2020 13:45

      Три новых корпуса ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию корпуса №18А, 18Б и 20 в жилом комплексе «Северная долина». Они реализованы в рамках 13 и 14 очередей строительства.
      «Лидер Групп»
      10.01.2020 12:15

      Компания «Лидер Групп» подвела итоги 2019 года

      В 2019 году компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса и детский сад, приняла участие в нескольких престижных конкурсах и премиях, получила ряд наград, а также вывела на рынок новый проект бизнес-класса с уникальной архитектурой.
      www.shutterstock.com
      09.01.2020 18:00

      Рождественские скидки на квартиры в Пушкине

      Начало нового года – лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Начните позитивные перемены с улучшения своих жилищных условий!
      ГК «Эталон»
      09.01.2020 17:07

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.01.2020 16:34

      Завершено строительство второй очереди голландского квартала «Янила»

      Три корпуса второй очереди квартала «Янила», возводимого ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино, получили заключение о соответствии (ЗОС) от Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
      ЗАО "Инвестторг"
      09.01.2020 12:19

      СК «Инвестторг»: квартиры от 10 500 рублей в месяц

      Компания «Инвестторг» радует своих покупателей интересными предложениями. Теперь можно приобрести квартиру в жилых комплексах застройщика всего от 10 500 рублей* в месяц.
      ЖК «Наутилус»/ГК "КВС"
      09.01.2020 11:51

      В ЖК «Наутилус» выведен в продажу новый пул коммерческих помещений

      Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.