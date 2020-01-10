WP: США пытались убить иранского командира в Йемене

Военные США в день убийства командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани попытались ликвидировать еще одного командира "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) – в Йемене, пишет 10 январяThe Washington Post со ссылкой на ряд неназванных официальных лиц США.

On the day U.S. forces killed Soleimani, they launched another secret operation targeting a senior Iranian official in Yemen https://t.co/h7cVQEVoIs — The Washington Post (@washingtonpost) 10 января 2020 г.

"Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с историей вопроса, удар по Абдуле Резе Шахлаи – специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил "Кудс", активных в Йемене – не привел к его смерти", – пишет WP.





По словам источников, эта операция остается засекреченной, однако, как признался один из собеседников газеты, в случае успеха операции о ней рассказали бы в "ту же ночь". Он добавил – американские военные еще могут предпринять попытки устранить Абдулу Реза Шахлаи.

Таким образом, заключает The Washington Post, неудачная операция против Абдулы Резы Шахлаи может указывать на то, что США проводят более широкий комплекс мер против руководства иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), нежели убийство одного Сулеймани. По данным газеты, администрация США вменяет Абдуле Резе Шахлаи причастность к целому ряду атак против американцев и их союзников, в том числе в Ираке в 2007 году. Издание также напоминает, что США считают Иран ответственным за помощь йеменским повстанцам-хуситам и за поставки им современных вооружений.