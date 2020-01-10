Зловещее зарево над Удельным парком. Петебуржцы снова разгадывают «загадку чёрной дыры»

Петербуржцы обратили внимание на таинственное оранжевое зарево на границе Приморского и Выборгского районов Петербурга. Фотографиями необычного явления читатели поделились с «Фонтанкой» вечером 10 января.

На снимках виден однородный оранжевый отсвет в небе над Удельным парком, который действительно похож на свет от пожара. По данным издания, однако, в том районе сегодня ничего не горит. Вероятно, всех снова напугала база футбольного клуба «Зенит», где этим вечером прогревают газон.

Такое уже было год назад. Тогда петербуржцы так же обсуждали причину явления и делились фотографиями в соцсетях. Жителей района удивило зарево над абсолютно тёмным парком.



