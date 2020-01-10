Британец продал свою коллекцию игрушечных машинок за 350 000 евро. Он собирал ее более 60 лет

---

Житель города Уоррингтон в британском графстве Чешир, 68-летний Саймон Хоуп, продал с аукциона свою коллекцию из почти 3000 игрушечных машинок фирмы Matchbox за 300 000 фунтов, то есть более чем за 350 тысяч евро. Он собирал детские машинки почти 60 лет, так что многие из них уже стали раритетами и имели большую ценность для коллекционеров.

Саймон Хоуп возглавляет аукционный дом H&H, занимающийся продажей коллекционных автомобилей и мотоциклов, но свои игрушечные машинки он продавал через компанию Vectis, которая специализируется на игрушках, пишет 10 января This Is Money. Все машинки в коллекции – одного из самых «мелких» масштабов 1:75, но несмотря на это, некоторые из них ушли с молотка за рекордные суммы, доходившие до 8200 евро.

Первые машинки Саймон получил в подарок от родителей в детстве. Однако строгая бабушка не давала мальчику в них играть, чтобы он не портил колесами мебель из красного дерева. В результате все машинки находятся в прекрасном состоянии, что очень ценно для коллекционеров.





---

С тех пор и зародилась страсть мистера Хоупа к маленьким игрушечным автомобильчикам, причем именно одной фирмы. Зато у родителей не было проблем с подарками на день рождения и на Рождество.

По мере взросления юный коллекционер осознал ценность своего увлечения и стал сознательно собирать редкие экземпляры или полные наборы машинок разных цветов. Среди раритетов оказался, например, маленький зеленый грузовичок ERF Dropside, который теперь был продан за 8200 евро, игрушечный пикап Ford, ушедший за 3700 евро, и Ford Mustang, который купили за 2400 евро.

Коллекция из более чем 3000 игрушечных машинок оказалась столь обширной, что её пришлось разбить на несколько отдельных аукционов. По словам представителя аукционного дома Vectis, им еще не приходилось видеть столь поразительную и разнообразную коллекцию детских машинок.

---