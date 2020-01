Глава Минфина США озвучил новые антииранские санкции

Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи, заявил 10 января министр финансов США Стивен Мнучин в Белом доме.

The United States will continue to apply economic sanctions until Iran stops its terrorist activities and commits that it will never have nuclear weapons. pic.twitter.com/szEuYVxFFU