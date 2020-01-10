Глава Минфина США озвучил новые антииранские санкции

Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи, заявил 10 января министр финансов США Стивен Мнучин в Белом доме.

The United States will continue to apply economic sanctions until Iran stops its terrorist activities and commits that it will never have nuclear weapons. pic.twitter.com/szEuYVxFFU — The White House (@WhiteHouse) 10 января 2020 г.

В список попали восемь должностных лиц Ирана, которые входят в Высший совет национальной безопасности, ВС страны и Совет по целесообразности принимаемых решений. Также рестрикции введены против 20 иранских предприятий, которые работают с алюминием, железом, сталью и медью.





Под ограничения также подпали "сеть из трех базирующихся в Китае и на Сейшельских островах предприятий", судно под либерийским флагом, "причастное к деятельности, связанной с приобретением, продажей и передачей иранской металлопродукции", а также с предоставлением иранской стороне "важнейших компонентов для производства металлов".

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников. Президент [США Дональд Трамп] издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", – отметил Мнучин.

"Соединенные Штаты вводят рестрикции против иранских должностных лиц за их причастность и соучастие в нанесении во вторник ударов баллистическими ракетами, – добавил глава финансового ведомства. – Мы также вводим санкции против крупнейших металлургических предприятий в Иране <...> Эти санкции будут действовать до тех пор, пока [иранский] режим не прекратит финансирование глобального терроризма и не возьмет на себя обязательство никогда не обладать ядерным оружием".

Ранее президент США объявил о том, что подписал новые антииранские санкции.