Верховный суд Абхазии решил назначить повторные выборы президента
Верховный суд Абхазии вечером 10 января признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции, сообщает Sputniк.
Собравшиеся в суде сторонники оппозиции отреагировали на решение суда аплодисментами, добавляет агентство. "Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение <…> по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов <...>. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки" – сказал судья Темур Тарба.
При этом адвокат истца заявил, что решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу в пятницу и подлежит немедленному исполнению.
Накануне парламент страны призвал Рауля Хаджимбу подать в отставку с поста главы государства. Он отказался покидать свой пост добровольно.
Справка:
8 сентября прошлого года в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. По данным Центризбиркома, победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.
Квициниа не согласился признать официальные результаты голосования и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. 20 сентября этот иск был отклонен, а решение ЦИК по итогам второго тура президентских выборов было признано законным. Адвокаты Квициниа заявили, что суд был сформирован с нарушениями и подали кассационную жалобу.
Ее рассмотрение началось 18 декабря, однако слушания решено было отложить до 9 января. Накануне суд вернулся к рассмотрению кассационной жалобы.