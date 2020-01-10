Верховный суд Абхазии решил назначить повторные выборы президента

Верховный суд Абхазии вечером 10 января признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции, сообщает Sputniк.

Собравшиеся в суде сторонники оппозиции отреагировали на решение суда аплодисментами, добавляет агентство. "Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение <…> по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов <...>. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки" – сказал судья Темур Тарба.

При этом адвокат истца заявил, что решение суда об отмене итогов выборов вступило в силу в пятницу и подлежит немедленному исполнению.

Накануне парламент страны призвал Рауля Хаджимбу подать в отставку с поста главы государства. Он отказался покидать свой пост добровольно.



