Попадание ракеты или теракт. Служба безопасности Украины определилась с приоритетными версиями крушения лайнера в Тегеране

Глава Служба безопасности Украины заявил, что рассматривает две приоритетные версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране – попадание ракеты и теракт.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса« ТОР »привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», – сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которое состоялось 10 января в его председательством.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. «Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию », – подчеркнул Иван Баканов.

Отдельно Председатель СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии. «В новой современной реальности, когда социальные сети генерируют новые конкурентные смыслы и идеи для всего человечества, часто и густо подменяют собой государственные институты и правоохранительные органы, очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках. Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах», – добавил Иван Баканов.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.



