Трамп: Новые санкции будут действовать, пока Иран не изменит своё поведение

Новые санкции США будут действовать, пока Иран не изменит своё поведение, заявил президент США Дональд Трамп, подписавший 10 января дополнительные рестрикции против этой страны.

Они окажут серьезное влияние на иранскую экономику, считает Трамп. Слова лидера страны приводит пресс-служба Белого дома.

«Этот исполнительный лист (о введении санкций) окажет серьезное влияние на экономику Ирана, став причиной мощных вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов», — говорится в заявлении Трампа. Он добавил, что США и впредь продолжат противодействовать «разрушительному и дестабилизирующему поведению иранского режима». По словам американского лидера, «карательные экономические санкции» будут действовать до тех пор, пока Тегеран «не изменит свое поведение». "Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Настало время, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность", – добавил президент США.

Ранее США ввели санкции против восьми иранских военных чиновников, включая секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани, а также против горнодобывающего и сталелитейного сектора иранской экономики.



