Минобороны России считает, что правила судоходства Аравийском море нарушил эсминец США, а не российский корабль

Минобороны РФ вечером 10 января опровергло заявление военных США об опасном сближении российского корабля в Аравийском море с американским эсминцем.

"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", – говорится в сообщении Минобороны РФ, которое цитирует "Интерфакс".

Действия экипажа американского эсминца были сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания, считают в МО РФ. "Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", – сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве одчеркнули, что Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года, правилом № 15 ("Ситуация пересечения курсов) определено: "когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу".

Факт нарушения правил военными США зафиксирован видеокадрами с борта американского эсминца 5-го флота ВМС США, опубликованными в твиттере, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

