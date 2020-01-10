Конкурс на строительство очереди общежития СПбГУ в Петергофе выиграла компания «Воймакс». Ее банкротит контрагент

Санкт-Петербургский Государственный университет 10 января подвел итоги конкурса на выбор подрядчика для первого этапа третьей очереди строительства общежития для бакалавров в Петергофе. Контракт планируется заключить с компанией «Воймакс», которая готова выполнить работы за 159,4 млн рублей, следует из данных с сайте госзакупок.

Конкурс на строительство вуз объявил 27 декабря, и уже 10 января подвел его итоги. В протоколе указано, что на подряд претендовали два участника, один из них не снизил цену с максимальных 160,2 млн рублей, «Воймакс», в свою очередь, предложил сумму на 800 тысяч рублей ниже.

Согласно данным СПАРК, компания была учреждена в мае 2016 года, ее гендиректором и владельцем является Игорь Мостов. Доходы фирмы по итогам 2018 года составили 31 млн рублей, чистая прибыль — 353 тысячи рублей.

Информации о заключении контракта пока отсутствует. Победителя конкурса в настоящее время пытается обанкротить псковская компания «Версаль&К», она является контрагентом «Воймакса». Сумма требований составляет 2,1 млн рублей, иск принят к рассмотрению Арбитражным судом Петербурга. Следующее заседание назначено на 22 января.





Ранее «Версаль&К» уже подавал банкротный иск в «Воймаксу», но арбитраж отказался принять заявление.

На звонок «Фонтанки» Игорь Мостов не ответил.



