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Бизнес
10.01.2020 20:47
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Все равно в ЛОЭСКе я. Трабер Илья

Бизнесменам, поглотившим за 8 млрд вторую в Ленобласти энергокомпанию, важно, что они подвинули Ленэнерго. Заодно и их порт в Приморске получит мегаватты. 47news фиксирует очередную амбицию Ильи Трабера.

Все равно в ЛОЭСКе я. Трабер Илья

Илья Трабер

В официальной рассылке от ЛОЭСК пофамильно указано, кто выкупил три четвертых компании. На практике это не принято, но пресс-служба поступила чрезвычайно. Потому как имена с понятной претензией.     

В ближайшее время Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит сделку по продаже 75,01% акций энергетической компанией ЛОЭСК бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву. Если точнее, то предприниматели, как физлица и в долях 50/50 приобретут акции у ООО «Росток», которому принадлежит указанный пакет. Первый предварительный договор по продаже 37,5% был подписан 30 декабряВторой, на такую же долю – сегодня, 10 января.

По данным 47news, общая стоимость сделки составила не менее 7,8 млрд рублей. При этом, знает издание, второй пакет обошёлся покупателям значительно дороже первого. На рынке знают, что в начале 2019 года аудиторы нидерландской KPMG – одной из четвёрки крупнейших в этом секторе – оценивали 75% акций ЛОЭСК в 10 млрд рублей. Но, по словам участников энергетической отрасли, цена более чем выгодна продавцу.

– Одно дело оценка, другое – рынок. Тем более, везде доминируют «Россети» и найти инвесторов, желающих вкладываться в электросети, немного, – подчеркнул один из собеседников.


Отметим, что частных энергетических компаний сопоставимого с ЛОЭСК размера в России несколько: в Кемерово, Иркутске, Самаре, Курске и Карелии. За 2018 год выручка ЛОЭСК составила по данным СПАРК – 9,9 млрд, прибыль – 3,2 млрд. Говорят, в начале минувшего года ЛОЭСК хотели купить две казахские компании – инвестиционная и энергетическая, правда, в вопросе цене стороны не услышали друг друга.            

Понятно, что Трабер и Дебердеев, в случае одобрения своего порыва антимонопольщиками, станут обладателями контрольного пакета ЛОЭСК. Оставшиеся 24,99% принадлежат правительству Ленинградской области через Леноблкомимущество. По данным 47news, в 2020 году кардинальных изменений в работе компании не предвидится. И это логично, поскольку деятельность энергетиков распланирована, а затраты учтены в тарифе.

Заметим, для предпринимателей это дебютное погружение в энергетическую тему. Подобных активов у партнёров ранее не было. В окружении бизнесменов говорят о том, что сделка – необходимость прагматическая, просто исполнена с размахом. Дело в том, что Трабер и Дебердеев известны как партнёры прежде всего по портовому бизнесу и традиционно тяготеют к перевалке грузов. Они являются партнёрами в кингисеппской компании "Новые коммунальные технологии", которой, после ареста предпринимателя Валерия Израйлита, достался многопрофильный терминал "Юг-2" в порту Усть-Луга.

Оба строят масштабный портовый комплекс "Приморский УПК" на берегу Финского залива под Приморском в Выборгском районе. Именно под этот проект и приобретается ЛОЭСК, уверяют знакомые с логикой новости — в ней приоритет  развития порта. Автора уверяют – в планах до 2030 года наращивание мощности сетей в этой локации до 140 мегаватт. По оценкам экспертов, на сегодняшний день она на порядок меньше. Для понимания, и население там должно прирасти портовыми нуждами на несколько тысяч.   

Есть мнение, что своей покупкой Трабер закрепился в родной для себя Ленобласти в исторически областной компании. «Он как бы говорит, посмотрите, я пришёл, диктовать не получится», – предположил один из знающих бизнесмена собеседников.

Эту точку зрения подтверждает и механика распространения информации о покупке самой ЛОЭСК. В официальных рассылках от компании пофамильно подчеркивается, кто именно покупатели. Причём, по регламенту акционерного общества, делать это не обязательно – раскрывать эти данные компания обязана только ФАС. Отметим: обычно журналисты узнают о подобных переменах постфактум, по изменениям в учредительных документах, но крайне редко на этапе предварительного договора о продаже. 

Читайте подробнее на 47news.ru

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