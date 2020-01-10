Романовы больше не в тренде. Житель Подмосковья требует признать его потомком Ивана Грозного

В Красногорский городской суд Московской области поступил иск от местного жителя с требованием установления родства с великим князем Иваном IV Грозным.

«В результате проведения собственного исследования на основании общедоступных данных — книги «Генеалогические таблицы по истории европейских государств» было установлено, что заявитель является прямым родственником Ивана IV Грозного, захороненного в настоящее время в Царской усыпальнице Архангельского собора», — сообщил 10 января РАПСИ истец Валерий Кубарев.

Мужчина хочет через суд добиться назначения молекулярно-генетической экспертизы Y-хромосомы мужских захоронений московских князей, находящихся в музеях и соборах Кремля.

Тяжбу Кубарев затеял, по его словам, лишь для одного — иметь законное право ухаживать за местом погребения предполагаемого родственника:





«Целью установления родственных отношений заявителя с Иваном IV Васильевичем (Грозным) является желание в официальном порядке обратиться в уполномоченные органы для оформления права ответственности за захоронение Ивана IV Васильевича (Грозного), чтобы официально стать лицом, ответственным за захоронение Ивана IV Васильевича (Грозного) и осуществлять надлежащий и достойный уход за захоронением Ивана IV Васильевича (Грозного) в установленном действующем законодательством порядке», — говорится в исковом заявлении.







По ходатайству Минкультуры, которое является ответчиком по делу, процесс отложен на 31 января.



