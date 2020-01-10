Даже Иран не помог. Заключение по импичменту Трампа уже на следующей неделе хотят передать в Сенат

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 10 января сообщила, что планирует уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.

«Я попросила председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера быть готовым на следующей неделе представить в [нижней] палате резолюцию о назначении обвинителей и передаче статей обвинения в Сенат», – говорится в обращении Пелоси к коллегам-демократам, опубликованном на сайте спикера.

Отметим, что нанесения ракетного удара по автоколоне, в которой двигался генерал иранского спецподразделения Сулеймани, и который был санкционировал президентом США, уже сравнивали с попыткой избежать импичмента Билла Клинтона. Он во время процедуры отторжения власти начал войну в Ираке.



