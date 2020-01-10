Разводом миллионы не прикроешь. Минтруд заставляет чиновников вносить в декларации данные о переданном при расторжении брака имуществе

Министерство труда, как сообщает РБК 10 января, обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).

«Дополнен раздел «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки»: теперь чиновники должны указывать имущество, которое было отписано супругу (супруге) при расторжении брака или в результате заключения брачного договора», – сообщает издание.

Если раньше к «безвозмездным сделкам», которые чиновники были обязаны отражать в соответствующем разделе справки, относился только договор дарения. То теперь «к безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитым имуществом (режим раздельной собственности)».

Теперь госслужащим придется декларировать недвижимость (в том числе доли в праве собственности), транспортные средства и ценные бумаги (включая доли участия в уставном капитале компании), отошедшие супруге/супругу при разделе имущества или в результате брачного договора.



