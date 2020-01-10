Разводом миллионы не прикроешь. Минтруд заставляет чиновников вносить в декларации данные о переданном при расторжении брака имуществе
Министерство труда, как сообщает РБК 10 января, обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).
«Дополнен раздел «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки»: теперь чиновники должны указывать имущество, которое было отписано супругу (супруге) при расторжении брака или в результате заключения брачного договора», – сообщает издание.
Если раньше к «безвозмездным сделкам», которые чиновники были обязаны отражать в соответствующем разделе справки, относился только договор дарения. То теперь «к безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитым имуществом (режим раздельной собственности)».
Теперь госслужащим придется декларировать недвижимость (в том числе доли в праве собственности), транспортные средства и ценные бумаги (включая доли участия в уставном капитале компании), отошедшие супруге/супругу при разделе имущества или в результате брачного договора.
Справка:
Минтруд ежегодно при участии администрации президента и Генеральной прокуратуры готовит методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. До 1 апреля президент, члены правительства, федеральные госслужащие, сотрудники администрации президента должны отчитаться о своих доходах. Региональные и муниципальные госслужащие, сотрудники внебюджетных фондов и служащие Центробанка должны сделать это не позднее 30 апреля. При этом те сведения, которые публикуются, и те справки, которые заполняются госслужащими, не одно и то же: в публичных декларациях отражаются только объекты недвижимости, транспортные средства и общий годовой доход.