Белоруссия ввела безвизовый режим на время проведения в стране ЧМ по хоккею

Безвизовый режим введен для участников и гостей своей части чемпионата мира по хоккею 2021 года. О том, что соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает «Интерфакс» 10 января.

«Документ разработан с учетом опыта проведения II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа – США, в нем предусматривается комплексное решение вопросов подготовки чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Белоруссии и Латвии», – говорится в сообщении.







В первую очередь безвизовый режим вводится для хоккеистов и тренеров. Также им смогут воспользоваться организаторы соревнований и иностранные туристы.

Аккредитованные на ЧМ лица также будут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте для и освобождены от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.



