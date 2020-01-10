НАСА сняло центр нашей Галактики

Космическое управление США представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей Галактики – Млечный Путь.

Как сообщает 10 января РИА Новости, эта панорама, охватывающая расстояние более 600 световых лет, составлена на основе данных стратосферной обсерватории SOFIA и космических телескопов «Гершель» и «Спитцер».





Изображение центра Галактики является одним из самых детальных на сегодняшний день. Его основу составляют снимки, сделанные инфракрасной камерой для съемки слабых объектов крупнейшего в мире стратосферного телескопа обсерватории SOFIA, расположенной на борту реактивного лайнера Boeing 747SP.

Европейское космическое агентство позволило впервые составить полное инфракрасное изображение центра Галактики. Изображение было представлено на этой неделе на ежегодной встрече Американского астрономического общества в Гонолулу.

В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей Галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.



