Фанаты «Зенита» собирают деньги на Снайпера. Его задержали в Финляндии по запросу чешской полиции

Объединение болельщиков петербургского футбольного клуба «Зенит» запустило краудфандинговую компанию. Деньги требуются, чтобы вызволить из изолятора товарища, который попал в непростую ситуацию.

Объявление о сборе средств опубликовано в соцсетях официального сообщества фанатов петербурского клуба «Ландскрона». Максим, известный фанатскому движению как Снайпер, в начале декабря не смог выбраться на матч в Лиссабоне. Пока «Зенит» готовился проиграть португальской «Бенфике», Максима задержали в Финляндии по требованию чешской полиции.

«Больше года назад, на выезде в Прагу, его безосновательно задержала полиция прямо в номере гостиницы. Поводом для задержания стала черная куртка, как у одного из нападавших людей на местных жителей! В итоге Максим получил обвинение в нанесении телесных повреждений и хулиганстве», – рассказывают его знакомые.

Из-под ареста в Праге болельщика удалось освободить, новых встреч чешское правосудие будто бы не требовало. Месяц в финском следственном изоляторе с перспективой депортации, как пишут в «Ландскроне», дал понять, что теперь без помощи адвоката не обойтись.





«Сейчас имеет значение любая ваша помощь, 300-500 рублей — неважно, семья Максима будет благодарна за эту поддержку», – говорится в обращении.

Максиму 37 лет, женат, полтора года назад стал отцом. «Спарк» знает его как владельца фирмы по оптовой торговле металлами. Микропредприятие создано в 2017-м, через год чистая прибыль превысила 800 тысяч рублей.