Лукашенко нашел ответ на повышение цен на российскую нефть. Белоруссия вводит экологический налог на транзит

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории. Об этом 10 января пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии подписал указ №9 «О налогообложении». В нем установлена ставка налога на прибыль в размере 50% для организаций, занимающихся транспортировкой нефти. Как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, деньги нужны «для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций».

Лукашенко неоднократно высказывался по поводу цен на российскую нефть для Белоруссии, которую он считает завышенной. В итоге с 1 января Россия прекратила поставки нефти в соседнюю страну. 4 января стало известно, что со скидкой поставлять сырье в Белоруссию согласились компании Михаила Гуцериева.

Как пишет «Коммерсантъ», сегодня вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул, что договоренности относительно поставок нефти — частные контракты компаний, в которые российское правительство вмешиваться не может.





«Если не договорятся, мы не можем вмешиваться. У нас административного регулирования цен на нефть нет. Там действует рыночный механизм», — заявил Козак.

Напомним, Минск хочет получать нефть без премии поставщика. Белорусы ссылаются на то, что нефть подорожала из-за налогового маневра в России. Как сообщал «Белнефтехим», стоимость российской нефти для Белоруссии в 2019 году составляла 80% от мировой, а в начале 2020-го поднялась до 83%.