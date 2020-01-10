В Петербурге будут судить секретного биолога Минобороны. Он причастен к новейшим фармразработкам «Медуница» и «Фальцет»

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о хищениях в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны. В двух эпизодах особо крупного мошенничества обвинен ведущий научный сотрудник Александр Никифоров.

О передаче дела в Санкт-Петербургский городской суд 10 января сообщает объединенная пресс-служба судов.

«Зарегистрировано дело в отношении Александра Никифорова. Материалы содержат гриф «Секретно». К производству пока не принято», – уточняет пресс-служба.







По данным «Фонтанки», обвиняемым является 38-летний доктор биологических наук, доцент Александр Никифоров, на которого, судя по всему, возложены также функции управленца.





Обстоятельства вмененных доценту хищений неизвестны, сумма – тоже.

Ближайшим коммерческим контрагентом испытательного института является расположенная в Петербурге инновационная фармацевтическая компания «Сильвер Фарм». В 2016 году организации заключили госконтракт на 175 млн рублей. «Сильвер Фарм» должна выполнить экспериментальные научно-исследовательские работы, названия которых в конкурсной документации спрятаны под шифрами «Вымпел-1СФ», «Медуница-1СФ», «Фальцет-СФ».

По данным СПАРК, Александр Никифоров в 2011 – 2012 годах входил в состав соучредителей фармкомпании «Меркурий». Нынешний ее бенефициар Ирина Недяк в те же годы стала совладельцем «Сильвер Фарм». Мобильный телефон Никифорова опубликован на архивных страницах сайта этого подрядчика Минобороны в качестве контактного. Некоторые научные работы подсудимый публиковал в соавторстве с сотрудниками «Сильвер Фарм», в частности «Моделирование острого лучевого костномозгового синдрома в эксперименте на мышах». Исследование включало облучение грызунов и изучение их реакций.

Александр Никифоров в телефонном разговоре подтвердил «Фонтанке» свое участие в уголовном деле, но от комментариев отказался.

ГНИИИ военной медицины Минобороны (Research and Testing Institute of Military Medicine) – всемирно известное учреждение. Находится на Лесопарковой улице в Петербурге, имеет филиалы в Стрельне и Приморском крае. Разрабатывает и испытывает средства защиты войск, проводит исследования в области кровоостанавливающих и обезболивающих средств, физиологии военного труда, в том числе в условиях Арктики, медицинской робототехники. На счету института несколько фундаментальных изобретений – воздушный лечебно-эвакуационный комплекс, аэромобильный мобилизационный комплекс «Россия», мобильное полевое укрытие.