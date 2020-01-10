Медведи нюхают и валяются. В «Велес» завезли остатки Нового года в виде ёлочной щепы

Новый год пришёл в карантинный центр диких животных «Велес» в виде ёлок, которые уже отслужили своё. Деревья мелко порубили до стадии опилок и разбросали по вольерам.

Одними из первых ковёр из иголок и веток оценили медведи. Судя по опубликованному 10 января видео, косолапые пришли в восторг от запаха и фактуры. Они тут же начали валяться в хвое и утыкаться в неё носами.

В «Велесе» рассказали, что щепу привозят в рамках акции по сбору и переработке новогодних елок, в которой центр участвует уже в пятый раз. Опилки становятся санитарно-гигиенической подстилкой для питомцев. В прошлом году зверям привезли два КамАЗа со щепой — этого хватило на год.





Ранее «Фонтанка» писала, что брошенные на базарах нераспроданные ёлки отправились в зоопарк.



