Доллар в ходе торгов на бирже опустился до минимума за два года

Курс доллара в ходе торгов на Московский бирже 10 января опускался ниже 61 рубля впервые с мая 2018 года.

Американская валюта, по данным на 18.30, стоит на бирже 60,96 руб. Любопытно, что при этом Центробанк даже немного (на три копейки) повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник — до 61,26 руб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс евро также достиг двухлетнего минимума. На бирже по состоянию на 18.30 он торгуется за 67,73 руб. Установленный ЦБ курс евро на выходные и понедельник — 68,045 рубля.



