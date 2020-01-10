Сердцем против правил русского языка. Министр просвещения поддержала идею о написании слова «ветеран» с заглавной буквы

Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева согласилась со школьниками в том, что в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» первое слово должно писаться с заглавной буквы. Позиция прозвучала 10 января на встрече с членами советов старшеклассников школ Твери.

Один из школьников предложил законодательно закрепить верное, по его мнению, написание «ветерана». Васильева согласилась.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы», – цитирует министра ТАСС.

Она также отметила, что считает долгом историков сохранить память о подвигах молодого поколения во время Великой Отечественной войны.





В 2020 году Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.



