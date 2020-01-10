Съемки военного фильма Алексея Германа-младшего перекроют улицы в центре Петербурга

Съемки художественного фильма «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего почти на неделю изменят схему движения транспорта в Адмиралтейском районе Петербурга. Киношники перекроют часть Витебской и Мясной улиц.

Как сообщает 10 января пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, для съемок будут перекрывать движение:

с 7:00 15 января до 22:00 19 января – по Витебской улице от Лоцманской улицы до Мясной улицы;

с 15 по 19 января в период с 7:00 до 22:00 – по Витебской улице от Мясной улицы до дома 11-13 по Витебской, а также по Мясной улице от набережной Пряжки до дома 16 по Мясной.

Кроме того, по ночам с 15 по 19 января – с 22:00 до 7:00 – на участках Витебской от Мясной улицы до дома 11-13 по Витебской улице и Мясной улицы от набережной Пряжки до дома 16 по Мясной будет запрещена остановка.

Съемки проводит ООО «Сага». Исторический фильм «Воздух» будет посвящен военным авиаторам. Как ранее рассказал «Фонтанке» режисер картины Алексей Герман-младший, в ней будет задействовано множество самолётов, «максимально приближенных к оригинальным». Осенью 2019 года для съемок проводили кастинг на роли блокадников.



