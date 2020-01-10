Россию обязали выплатить 82 млн долларов украинским компаниям «за Крым»

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию возместить ущерб 12 украинским компаниям из-за присоединения Крыма. Размер компенсации оценили в 80 млн швейцарских франков (более 80 млн долларов). Своим решением суд отклонил две российские апелляции.

Как указывается в судебных постановлениях, опубликованных 9 января, судьи не согласились с доводами российской стороны, оспаривавшей решение Женевского арбитражного суда от апреля 2019 года.

Например, в одной из жалоб Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма. Также Москва назвала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие соглашения между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно этому документу, Украина и РФ не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своим, но оккупированным. Большинство европейских стран и США поддерживают Киев в этой точке зрения. Ущерб от потери Крыма подсчитали во многих украинских компаниях. В судах рассматриваются иски, например, от «Нафтогаза» (компания требует выплатить 5,3 млрд долларов), «Укрнафты», «Днипроазота» и бизнесмена Игоря Коломойского.



