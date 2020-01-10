Шкурный интерес. Петербурженка разочаровалась в соболиной шубе за 400 тысяч и отсудила у фирмы втрое больше

Василеостровский райсуд Петербурга обязал фабрику Elena Furs забрать у покупательницы меховое пальто и выплатить компенсацию. Вернуть бракованного соболя женщина пыталась больше года.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 10 января, петербурженка Зоя вышла с соболиным полупальто из магазина Elena Furs на Невском проспекте в конце октября 2018 года. Радость от обновки за 415 тысяч рублей была недолгой: домашняя примерка показала, что у шубы не работают заклёпки, шкурки пересушены, а от левого кармана мех оторван вовсе.

За ремонт магазин не взялся, заменить на аналогичное изделие не смог. На предложение покупательницы вернуть деньги сотрудники указали на срезанные этикетки и ответили отказом.

Судья Александр Валентов занял сторону истицы и частично удовлетворил её требования. Elena Furs обязали забрать бракованного соболя и вернуть потраченные на него деньги. Кроме того, фирма должна заплатить 415 тысяч неустойки и 422,5 тысячи штрафа. За каждый день просрочки сверх этой суммы будет идти 1% от стоимости изделия. Истица также просила компенсировать 300 тысяч рублей за моральные страдания без шубы, суд сократил эту сумму до 15 тысяч.



