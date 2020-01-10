На Петровском проспекте снесли дореволюционное здание. На его месте вырастет многоквартирный дом

На берегу Малой Невы на Петровском острове, рядом с мостом Бетанкура, снесли историческое двухэтажное здание, на его месте планируется строительство жилого дома. Об этом 10 января сообщает издание «Канонер».

В здании, согласно данным СПАРК, «прописана» компания «Козерог», которой в равных долях владеют Владимир и Маргарита Козиновы. Фирма 20 декабря 2019 года направляла администрации Петроградского района уведомление о проведении комплекса работ по обследованию и подготовке к ремонту здания. В результате оно было снесено.

На телефонные звонки Владимир Козинов не ответил, аналогично трубку не сняли и в компании «Козерог». Предприниматель владеет еще и ООО «Строительная компания «Козерог», адрес регистрации — тот же, на Петровском проспекте. По итогам 2018 года доходы компании составили более 1,2 млрд рублей. Фирма занимается девелопментом и производством строительных материалов.

В конце декабря комитет по охране памятников по заявлению OOО «Бюро архитектуры и строительства» выдал заключение о соответствии режиму охранной зоны проекта строительства на этом участке многоквартирного жилого дома.





По закону сносить в Петербурге дореволюционные постройки запрещено. Основанием для разрешения строить жилье на этом участке стало представленное заключение об аварийности дореволюционной постройки, пояснили «Фонтанке» в КГИОПе. Техническое заключение, в котором содержатся выводы об аварийности здания, выполнил Государственный архитектурно-строительный университет.

Не исключено, что собственник здания и участка готовит проект под продажу либо объект уже был продан. На портале «Земельный вопрос» размещено объявление о продаже земельного участка площадью 3576 кв. м с предпроектными проработками многоквартирного дома с подземным гаражом и встроенными коммерческими помещениями.

В описании представлен эскизный проект восьмиэтажного здания высотой 28 метров, в котором первый этаж занимают коммерческие и встроенные помещения, выше — квартиры. Указанный в качестве контакта номер недоступен.