«Обращайтесь к военным». В Белом море район взрыва «ядерной батарейки» на полгода закрыт для гражданских

Свободное мореплавание все еще запрещено на участке Двинского залива, где во время августовских испытаний нового оружия погибли ученые саровского ядерного центра. Центр работает над созданием «Буревестника» – межконтинентальной ракеты на ядерном топливе.

Прибрежное предупреждение о запрете плавания в Двинском заливе Белого моря размещено на сайте администрации морских портов западной Арктики. Срок ограничения истекает 6 февраля. Как отмечает издание «29.RU», «эмбарго» не снимается с августа. Помимо плавания, оно не допускает рыбалку, постановку на якорь, добычу морских млекопитающих и пролет летательных аппаратов.

Почему введен запрет, власти не объяснили ни тогда, ни сейчас. Заместитель капитана порта Архангельска Сергей Козуб в разговоре с «Фонтанкой» снова посоветовал искать ответы у Минобороны. «Капитан порта таких запретов не выдавал, поэтому обращайтесь к военным», – сказал он 10 января.

К оборонному ведомству журналистов отправляет и «Росатом». На вопрос о дезактивации местности представитель госкорпорации Андрей Иванов сообщил, что в отпуске, и порекомендовал направить редакционный запрос, на который, впрочем, по его признанию, исчерпывающего ответа не будет.





По официальным данным, в результате взрыва на морской платформе в Белом море 8 августа 2019 года погибли двое военнослужащих и пять сотрудников принадлежащего «Росатому» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Саровский ядерный центр проводит, по информации СМИ, испытания неограниченной дальности ракеты с ядерной установкой. Новый тип оружия президент России Владимир Путин анонсировал в 2018 году. Ракету назвали «Буревестником». Именно она стала виновницей трагедии в Белом море, считает президент США Дональд Трамп. Американских дипломатов позднее снимали с поезда на обратном пути из Нёноксы. По данным СМИ, они прикидывались грибниками.

Полигон, на котором произошел взрыв, находится в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Нёнокса. По данным на 2010 год, в посёлке жили 468 человек. Росгидромет сообщал, что после взрыва радиационный фон в Северодвинске повысился в 16 раз, но через два часа нормализовался. Местное население массово скупало йод, сообщало об исчезновении животных и пожелтевших деревьях. Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что «никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует».

За неделю до встречи Путина и Макрона с официальным заявлением выступили руководители Российского федерального ядерного центра. Ученые поставили в один ряд формулировки «малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США» и «нам не удалось всё предусмотреть». В «Росатоме» «Фонтанке» заявили, что это выступление физиков нельзя воспринимать как признание о взрыве ядерного реактора. Представитель корпорации подчеркнул, что речь шла о радиоизотопном источнике питания, и для простоты журналистского понимания назвал его ядерной батарейкой.