Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 61.26р
68.05р
19:38 10.01.2020
Расширенный поиск

Общество
10.01.2020 18:16
Печать

«Обращайтесь к военным». В Белом море район взрыва «ядерной батарейки» на полгода закрыт для гражданских

Свободное мореплавание все еще запрещено на участке Двинского залива, где во время августовских испытаний нового оружия погибли ученые саровского ядерного центра. Центр работает над созданием «Буревестника» – межконтинентальной ракеты на ядерном топливе.

Прибрежное предупреждение о запрете плавания в Двинском заливе Белого моря размещено на сайте администрации морских портов западной Арктики. Срок ограничения истекает 6 февраля. Как отмечает издание «29.RU», «эмбарго» не снимается с августа. Помимо плавания, оно не допускает рыбалку, постановку на якорь, добычу морских млекопитающих и пролет летательных аппаратов.

Почему введен запрет, власти не объяснили ни тогда, ни сейчас. Заместитель капитана порта Архангельска Сергей Козуб в разговоре с «Фонтанкой» снова посоветовал искать ответы у Минобороны. «Капитан порта таких запретов не выдавал, поэтому обращайтесь к военным», – сказал он 10 января.

К оборонному ведомству журналистов отправляет и «Росатом». На вопрос о дезактивации местности представитель госкорпорации Андрей Иванов сообщил, что в отпуске, и порекомендовал направить редакционный запрос, на который, впрочем, по его признанию, исчерпывающего ответа не будет.


По официальным данным, в результате взрыва на морской платформе в Белом море 8 августа 2019 года погибли двое военнослужащих и пять сотрудников принадлежащего «Росатому» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Саровский ядерный центр проводит, по информации СМИ, испытания неограниченной дальности ракеты с ядерной установкой. Новый тип оружия президент России Владимир Путин анонсировал в 2018 году. Ракету назвали «Буревестником». Именно она стала виновницей трагедии в Белом море, считает президент США Дональд Трамп. Американских дипломатов позднее снимали с поезда на обратном пути из Нёноксы. По данным СМИ, они прикидывались грибниками.

Полигон, на котором произошел взрыв, находится в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Нёнокса. По данным на 2010 год, в посёлке жили 468 человек. Росгидромет сообщал, что после взрыва радиационный фон в Северодвинске повысился в 16 раз, но через два часа нормализовался. Местное население массово скупало йод, сообщало об исчезновении животных и пожелтевших деревьях. Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном утверждал, что «никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует».

За неделю до встречи Путина и Макрона с официальным заявлением выступили руководители Российского федерального ядерного центра. Ученые поставили в один ряд формулировки «малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США» и «нам не удалось всё предусмотреть». В «Росатоме» «Фонтанке» заявили, что это выступление физиков нельзя воспринимать как признание о взрыве ядерного реактора. Представитель корпорации подчеркнул, что речь шла о радиоизотопном источнике питания, и для простоты журналистского понимания назвал его ядерной батарейкой.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
      10.01.2020 17:39

      Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

      Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».
      ГК «Полис Групп»
      10.01.2020 17:10

      Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

      В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» - «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция - дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      10.01.2020 16:17

      В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

      В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.
      ГК «Эталон»
      10.01.2020 13:59

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

      Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
      «Отделстрой»
      10.01.2020 13:54

      Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

      Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      10.01.2020 13:45

      Три новых корпуса ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию

      «Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию корпуса №18А, 18Б и 20 в жилом комплексе «Северная долина». Они реализованы в рамках 13 и 14 очередей строительства.
      «Лидер Групп»
      10.01.2020 12:15

      Компания «Лидер Групп» подвела итоги 2019 года

      В 2019 году компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса и детский сад, приняла участие в нескольких престижных конкурсах и премиях, получила ряд наград, а также вывела на рынок новый проект бизнес-класса с уникальной архитектурой.
      www.shutterstock.com
      09.01.2020 18:00

      Рождественские скидки на квартиры в Пушкине

      Начало нового года – лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Начните позитивные перемены с улучшения своих жилищных условий!
      ГК «Эталон»
      09.01.2020 17:07

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Дом на Блюхера», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.01.2020 16:34

      Завершено строительство второй очереди голландского квартала «Янила»

      Три корпуса второй очереди квартала «Янила», возводимого ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино, получили заключение о соответствии (ЗОС) от Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
      ЗАО "Инвестторг"
      09.01.2020 12:19

      СК «Инвестторг»: квартиры от 10 500 рублей в месяц

      Компания «Инвестторг» радует своих покупателей интересными предложениями. Теперь можно приобрести квартиру в жилых комплексах застройщика всего от 10 500 рублей* в месяц.
      ЖК «Наутилус»/ГК "КВС"
      09.01.2020 11:51

      В ЖК «Наутилус» выведен в продажу новый пул коммерческих помещений

      Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале, в Красносельском районе Санкт-Петербурга.