«Все обломки самолета были убраны». СМИ рассказали о расчистке бульдозерами места падения украинского лайнера в Тегеране

Американский телеканал CBS сообщил, что иранская сторона убрала все части разбившегося Boeing-737 МАУ. Иранские власти отвечают, что это не противоречит международным правилам.

«Практически все обломки самолета были убраны еще вчера, как рассказали местные жители. Мусорщики сейчас чистят территорию. Никакой безопасности. Никакого оцепления. Никаких признаков каких-либо следственных действий», – так 10 января происходящее на месте крушения украинского лайнера описала корреспондент CBS Элизабет Палмер.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday – say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

По ее словам, иранская сторона настаивает на соблюдении всех норм. «Уборка обломков с места крушения украинского самолета рейса PS752 в течение 48 часов не противоречит каким-либо международным правилам или протоколам», – отметила Палмер. Иранские власти заявили, что допустят украинских следователей к осмотру обломков Boeing-737.





Некоторые СМИ также опубликовали фотографии бульдозеров, которыми якобы расчищается территория падения Boeing. Посол Ирана в Лондоне Хамид Бейдинеджад в комментарии Sky News отверг эти «абсурдные» заявления.

Ранее американские СМИ рассказали, что самолет в небе над Тегераном мог быть сбит двумя российскими ракетами, которые якобы выпустили иранцы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить доказательства. Иранские власти пообещали обеспечить помощь в расследовании для всех заинтересованных сторон.