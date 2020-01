«Все обломки самолета были убраны». СМИ рассказали о расчистке бульдозерами места падения украинского лайнера в Тегеране

Американский телеканал CBS сообщил, что иранская сторона убрала все части разбившегося Boeing-737 МАУ. Иранские власти отвечают, что это не противоречит международным правилам.

«Практически все обломки самолета были убраны еще вчера, как рассказали местные жители. Мусорщики сейчас чистят территорию. Никакой безопасности. Никакого оцепления. Никаких признаков каких-либо следственных действий», – так 10 января происходящее на месте крушения украинского лайнера описала корреспондент CBS Элизабет Палмер.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday – say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq