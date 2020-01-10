Фура собрала «ГАЗель», четыре легковушки и автобус с детьми под Пермью. Пострадали 12 человек

Автобус с юными спортсменами попал в массовую аварию с участием фуры в Пермском крае днем 10 января. По последним данным, в ДТП более десятка пострадавших, и половина из них – дети.

Как сообщает пресс-служба МЧС Пермского края, в 12:40 по московскому времени в ведомство поступила информация о столкновении на федеральной трассе М-7 «Волга» пассажирского автобуса, фуры и четырех легковых автомобилей. В автобусе было 37 человек, 35 из которых – дети 10 – 11 лет из спортивной команды, ехавшей из Чайковского.

В ГУ МВД края изданию 59.ru рассказали подробности аварии. По предварительным данным, на 472-м километре трассы «Волга» водитель автомобиля LADA Granta, ехавшего в направлении Нытвы, стал обгонять большегруз, но навстречу ехала фура. Ее водитель, чтобы избежать столкновения, стал тормозить, из-за чего прицеп грузовика вынесло на «встречку».





В результате столкнулись большегруз, грузовая «ГАЗель», четыре легковушки и автобус. Прицеп фуры, снеся одну из легковушек и «ГАЗель», фактически впечатался боком в лоб автобусу.

Первоначально сообщалось, что в больницу доставили 9 человек. Однако, по последним данным Минздрава, в аварии пострадали 12 человек, шестеро из которых дети, передает 59.ru. Детей на данный момент уже отпустили по домам. Со слов очевидцев, среди пострадавших – водитель автобуса, а также водители и пассажиры легковушек.

Видео: YouTube