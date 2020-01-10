Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».

В мероприятии также приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

Глава 47-го региона осмотрел инфраструктуру детского дошкольного учреждения: игровые комнаты, спальни, спортзал со скалодромом, уголок пожарной безопасности и безопасности дорожного движения с информационными стендами, комнату ЛЕГО с 3D-принтером и столовую. В музыкальном зале малыши показали губернатору несколько творческих номеров.

Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»:

– Строительство социальных объектов – важная часть работы по созданию комфортной среды для жителей наших кварталов. Детский сад в «IQ Гатчина» выполнен в единой стилистике с яркими фасадами жилых домов и имеет качественное современное оснащение. Сегодня мы с удовольствием продемонстрировали преимущества нашего проекта региональным властям и были рады получить позитивную обратную связь от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Дошкольное образовательное учреждение на 120 воспитанников построено ГК «Ленстройтрест» в рамках реализации жилого квартала «IQ Гатчина». Строительство реализуется по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Оригинальная архитектура, благоустроенная придомовая территория, развитая инфраструктура и большой выбор планировочных решений – основные преимущества проекта. Сегодня ГК «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди и одного из двух корпусов переменной этажности третьей очереди. Сдача в эксплуатацию данных объектов запланирована до конца 2020 года. Шведский квартал IQ Гатчина – финалист ХI конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

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