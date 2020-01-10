«Ростелеком» продает непрофильные активы. На торги выставят дом, в котором жила семья Гумилева

ПАО «Ростелеком» распродаст дюжину непрофильных активов в Петербурге. С торгов уйдут здания АТС и недвижимость в центре города. Реализацией объектов займется АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», сообщили 10 января в компании.

На продажу выставят особняк Осоргиной на улице Чехова. Здание площадью более 4,3 тыс. кв. м построили в 1895 году. В этом доме жили дочь и вдова поэта Николая Гумилева, его вторая жена Анна Энгельгардт, а также теща Лариса Энгельгардт, которая была супругой Константина Бальмонта. Кроме того, с торгов уйдут литеры А, В, Г, Д и Е дома 3 – 5 на улице Некрасова общей площадью почти 7,5 тыс. кв. м. Из них только литера А является исторической (1916 года постройки), остальные — 1933 и 1979 – 1980 годов.

Другие лоты — типовые здания автоматических телефонных станций площадью 5 – 7 тысяч «квадратов» в Кировском, Выборгском, Красногвардейском, Василеостровском и Приморском районах. Всего в рамках договора фонд продаст 12 объектов ПАО «Ростелеком».



