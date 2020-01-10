«Сами смотрели и сами радовались». Программа «Сам себе режиссёр» закрылась после 28 лет в эфире

Программа «Сам себе режиссёр» закрылась после 28 лет существования. О решении холдинга ВГТРК и телеканала «Россия 1» сообщил 10 января в своём Instagram бессменный ведущий Алексей Лысенков.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», — сказал Лысенков.

Ведущий поблагодарил всех зрителей и съёмочную группу.





«Мне ужасно интересно было узнать, чем вы живете, как вы воспитываете детей, где работаете, как отдыхаете, какие у вас домашние питомцы. Правда. Это же безумно интересно! Я благодарен вам за то, что вы всегда со мной делились этим. Мы всем скопом эту передачу делали, сами смотрели и сами радовались», – поделился эмоциями Лысенков.

Комментаторы выразили сожаление и предложили переместить «Сам себе режиссёр» на какую-нибудь из интернет-площадок. «Московский комсомолец» написал, что вместе с этим шоу из эфирной сетки «России 1» исчезли также программы-старожилы «Утренняя почта» и «Смехопанорама»

Программа «Сам себе режиссер» впервые вышла в эфир в январе 1992 года на телеканале РТР (ныне – «Россия 1»). В шоу показывали любительские видеоролики телезрителей. Одной из самых известных рубрик был конкурс «Слабо?». Последний выпуск шоу увидел свет 22 декабря 2019 года.