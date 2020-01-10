Продукты разогнали инфляцию. В конце года сильнее всего подорожала гречка, помидоры и огурцы

Потребительские цены в России выросли по итогам 2019 года на 3%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных 10 января.

Цены росли не такими высокими темпами, как в 2018 году ( 4,3%). При этом сильнее всего подорожали услуги (на 3,8% за год и на 0,2% только в декабре). Непродовольственные товары выросли в цене за год на 3%, а в декабре – на 0,1%. Продовольственные товары за год стали дороже на 2,6%, но зато в декабре стоимость подскочила сразу на 0,7%.

В последний месяц года сильнее всего выросли цены на фрукты и овощи. Так, огурцы подорожали на 27,6%, помидоры – на 11%, виноград – на 5,4%, чеснок – на 4%. Гречневая крупа в 20 субъектах РФ подорожала на 9% и более. При этом в большинстве регионов снизились цены на пшено.







