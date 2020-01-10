Место на полосе уже не важно. Урюпинские власти идут на мировое соглашение с ранее уволенным главредом местной «Правды»

Администрация Урюпинска передумала увольнять главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину и готова отменить соответствующее постановление. Об этом 10 января сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра города по правовым вопросам Елену Кудинову.

О позиции мэрия заявила в рамках подготовки к заключению мирового соглашения. Чиновники даже озвучили дату начала нового контракта — 13 января. Сама журналистка также озвучила требования в рамках встречи с бывшим работодателем. Сейчас проект документа готовится для представления в суде с учетом всех озвученных сторонами требований.

Напомним, Шушлебину, которая руководила «Урюпинской правдой» 17 лет, лишили должности якобы за то, что она заверстала фотографию федерального политика ниже снимка областного депутата. Журналист оспорила это решение в суде. В пятницу состоялось предварительное слушание по иску к мэрии. Открытое заседание состоится 17 января.



