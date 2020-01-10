Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» – «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция – дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.

Количество квартир, на которые распространяется предложение, ограничено.

*Сроки акции с 01.01.2020 по 15.01.2020 г. Размер скидки зависит от метража квартиры и объекта. Полные условия и размеры скидок уточняйте у менеджеров Отдела продаж ГК «Полис Групп» по тел. (812) 642-55-22.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф