ГИБДД следит за «мушкетерскими парковками» Боярского на «Фонтанке»

Дорожная полиция не теряет надежду втолковать правила парковки водителю чёрного «Мерседеса». Машина народного артиста РСФСР Михаила Боярского зарекомендовала себя хозяином тротуаров.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, на 10 января возбуждено два административных расследования в отношении «Мерседеса» с номером о022са98. В их основу легли публикации от 29 декабря и 2 января.

Под конец года автомобиль Боярского в очередной раз застукали на Невском проспекте: недавно отметивший 70-летие актёр сидел в салоне, его машина заступала передними колёсами на тротуар. Вскоре после Нового года «Мерседес» потеснил пешеходов на набережной Мойки. Обойти его можно было либо по проезжей части, либо притиснувшись к стене.

По статье 12.19 КоАП нарушителю правил остановки или стоянки транспортных средств грозит штраф от 500 рублей. Михаил Боярский в октябре прошлого года уже был оштрафован на 8 тысяч за эксцентричную парковку на Невском. Пренебрежение к ПДД он лаконично прокомментировал «Мне насрать на вас» и, похоже, решил переупрямить УГИБДД.



