«Морской фасад» сгоняет жир. Зачем круизному терминалу спортзал, в который никто не ходит

Смольный лишил оператора круизного порта льготы по налогу на имущество на 170 млн рублей. «Морской фасад» по примеру европейских коллег ищет источники дополнительного заработка.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

«Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» будет обслуживать не только круизных туристов, но и спортсменов. Как следует из информации на сайте оператора, спортивно-оздоровительный комплекс в составе терминала заработал еще осенью 2019 года. На первый взгляд счастливые обладатели новостроек на намыве обзавелись бесценным объектом инфраструктуры, но заявленное на сайте «Добро пожаловать!» пока оборачивается негостеприимным «Вход воспрещен».

Спорткомплекс «Морского фасада» заманивает посетителей спортивным залом 24 на 15 метров, открытой спортивной площадкой, которая зимой превращается в арену для хоккея и каток, а также мужской и женской сауной и массажным кабинетом. К лету 2020 года также появится тренажерный зал. Пока же ценителям здорового образа жизни предлагают поиграть в баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол, теннис, настольный теннис и бадминтон. Возможно проведение индивидуальных и групповых тренировок по борьбе, черлидингу, занятия по общей физической подготовке, event-мероприятиям и так далее, отмечается на сайте «Морского фасада». Спорткомплекс работает с 8.00 до 22.00 семь дней в неделю.

Но корреспондента «Фонтанки», попытавшегося записаться в спортклуб, чтобы активно провести зимние каникулы, постигла неудача. Как выяснилось, абонементов в спортзал пока нет, а возможностей индивидуального посещения не предусмотрено. Можно снять зал для командной игры либо арендовать для занятий шейпингом, йогой или танцами, но преподавателя и группу придется привести с собой. Стоимость часа аренды варьируется от 1300 до 3000 рублей в час, в зависимости от времени и дня недели. Обещанный каток и площадка для хоккея не работают из-за плюсовых температур. В отличие от ледовой арены на городской ярмарке, их не стали делать всепогодными.





Попасть в спорткомплекс тоже не так просто. Порт «Морской фасад» является режимным объектом: чтобы проникнуть на его территорию, нужно миновать контрольно-пропускной пункт. Там корреспондента «Фонтанки» снова ждало препятствие: сотрудники охраны отказались пропускать посетителя, сославшись на то, что пока спортивный зал обслуживает только сотрудников. Но после демонстрации размещенной на сайте оферты предложили созваниваться с руководством зала и договариваться. Беседа с директором спорткомплекса Михаилом Поповым изменила настрой сотрудников КПП: пройти удалось, предъявив паспорт.

Правда, внутри не обнаружилось ни сотрудников «Морского фасада», занимающихся физической подготовкой в ожидании круизного сезона, ни любителей волейбола или йоги из числа жителей окрестных новостроек. «Зал не сильно загружен, мы только открылись», – признал в телефонном разговоре Михаил Попов. Но, по его словам, запуск тренажерного зала привлечет индивидуальных посетителей.

Согласно порталу госзакупок, о создании собственного спортзала «Морской фасад» задумался в 2018 году. На строительство объекта оператор порта готов был выделить 120 млн рублей, но победитель конкурса, ООО «БалтТехСтрой», согласился выполнить работу за 92 млн рублей. Это значительная часть инвестиционной программы предприятия, которое на 100% принадлежит городу. Для сравнения: в том же 2018 году «Морской фасад» уже вложил 66 млн рублей в увеличение длины 7-го причала, что позволит ему принимать суда большего размера. Общая сумма закупок за период составила 715 млн рублей. В 2019 году инвестиционная программа составила 741 млн рублей, из них 453,5 млн рублей «Морской фасад» выделил на реконструкцию пунктов пропуска, которое позволит принимать паромы с накатными грузами.

В пресс-службе «Морского фасада» на момент публикации не ответили на вопрос об экономической модели спортивного комплекса, целевой аудитории и возможных сроках возврата инвестиций.

С одной стороны, вложения в непрофильный актив не выглядят так уж странно. Многие иностранные порты стремятся обеспечить себе источник заработка в межсезонье, когда перестают принимать круизные суда. К примеру, новый круизный терминал Таллина вне сезона будет использоваться для проведения мероприятий, концертов или конференций. Сам «Морской фасад» тоже задумывался как круглогодичная точка притяжения для жителей города и туристов, но пока ею так и не стал.

При этом инвестиционная программа позволяла оператору порта претендовать на освобождение от налога на имущество. Но в Смольном спортивными начинаниями не впечатлились: с 2020 года пассажирский порт перестанет получать льготу по налогу на имущество. «Комитет финансов еще пару лет назад запросил информацию в ФНС и выяснил, что льготой по освобождению от налога на имущество пользуется только «Морской фасад». Это делало послабление индивидуальным, что запрещено», – пояснили в ведомстве.

Учитывая большие планы компании по развитию, ей дали возможность не платить налог еще в течение 2018 – 2019 годов. Но, как рассказал «Фонтанке» глава комфина Алексей Корабельников, с 2020 года «Морской фасад» будет поквартально отчислять налог на имущество наравне со всеми. В 2018-м Смольный оценивал выпадающие доходы бюджета Петербурга в связи с применением льготы в 169 млн рублей. Для сравнения: в том же году выручка «Морского фасада» составила 982 млн рублей, чистая прибыль 266 млн рублей. При этом дивидендов акционеру в лице города предприятие не выплачивало.





Профильная деятельность не позволяет «Морскому фасаду» рассчитывать на существенный рост дохода: пассажиропоток растет уже не такими темпами, как раньше. Так, в навигацию 2019 года Северную столицу посетили 647,6 тысячи круизных туристов, что на 4% больше, чем год назад. Но такие темпы отстают почти в три раза от динамики 2018 года (11%). В 2020 году рост почти остановится. По прогнозу «Морского фасада», Северную столицу посетят 648 тысяч круизных пассажиров.

«Морской фасад» недополучит доходов из-за выхода из строя на несколько месяцев парома «Принцесса Анастасия», но при этом будет вынужден нести расходы по содержанию терминала «Морской вокзал», который ранее перешел в управление компании. Перспективы привлечения инвестора в проект его реконструкции пока туманны: Смольный начал ревизию концепции, но не намерен отказываться от портовой составляющей, что не радует потенциальных интересантов.

В «Морском фасаде» отмечают, что просили о продлении льготы по налогу на имущество. «Объем инвестиций, который у нас был в том году, на наш взгляд, достаточен, чтобы получить льготу. Но мы с пониманием относимся к тому, что нам отказали: городу надо набирать поступления в бюджет», – прокомментировал коммерческий директор предприятия Алексей Панфилов. По его словам, риска, что с отменой льготы «Морской фасад» принесет городу убыток, нет — даже с учетом предстоящей реконструкции причалов на Английской набережной и набережной Лейтейнанта Шмидта и «Морского вокзала».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»