«Аллегро» за год перевёз рекордные 555 тысяч пассажиров

Туристы всё чаще путешествуют между Россией и Финляндией на поезде, причём двое из десяти – граждане других стран.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе финских железных дорог VR, в 2019 году пассажиропоток «Аллегро», который курсирует между Петербургом и Хельсинки, вырос на 16% – скоростным поездом воспользовались более 555 тысяч человек – больше, чем когда-либо с момента запуска в конце 2010-го. Из них 50% – россияне, 30% – финны, 20% – гости из других государств.

Московский «Лев Толстой» прокатил между российской и финской столицами 80 тысяч туристов. На него спрос за минувший год вырос ещё больше, чем на «Аллегро», – на 19%.

Ранее также сообщалось, что поток железнодорожных туристов в минувшие две недели увеличился на 17,5%.



