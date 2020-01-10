Миллениалы захватят власть. Марк Цукерберг рассказал, каким видит мир к 2030 году

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о своем видении предстоящего десятилетия и тех возможностей, которые появятся в мире к 2030 году.

«К тому времени, если все пойдет хорошо, моя дочь Макс будет в старшей школе, у нас появится технология, чтобы почувствовать себя рядом с другим человеком, независимо от того, где он находится, и научные исследования помогут вылечить и предотвратить достаточно болезней, чтобы продлить нашу среднюю продолжительность жизни еще на 2,5 года», – пишет Цукерберг.

В своем посте, опубликованном 10 января, он говорит, что в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние в политике, решении проблем климата, образования и здравоохранения. Так, поколение миллениалов сможет легче говорить о важных для них проблемах и вопросах с помощью Facebook, который планирует сфокусироваться на предоставлении платформы молодым предпринимателям, ученым и лидерам для реализации изменений в обществе.

Марк также уверен, что с помощью социальных платформ начнут восстанавливаться небольшие сообщества близких по духу людей, такие, как были в его молодости. В них, по его словам, людям проще найти свою роль, чем в хоре из миллиарда голосов.





«Наша цифровая социальная среда будет сильно меняться в течение следующих пяти с лишним лет, вновь подчеркивая частное взаимодействие и помогая создавать меньшие сообщества, которые нам всем нужны в нашей жизни», – отметил Цукерберг.

Соцсети также помогут устанавливать прямую связь с покупателями, что положительно скажется на малом бизнесе, считает основатель Facebook.