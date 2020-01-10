Водитель каршеринговой Audi неудачно «протестировал систему вертикального взлета» на Бабушкина

Каршеринговый «немец» сузил проезжую часть на одной из улиц Невского района Петербурга днем 10 января. Решать проблему придется эвакуатором.

«Брошенный «немец» каршерингового сервиса стоит поперек дороги на встречке на Бабушкина, 47, с выгнутым правым колесом», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Родион. На фото видно, что у Audi A3 с наклейками «Яндекс.Драйв» поломано не только переднее правое колесо, но и заднее. Автомобиль стоит на «аварийке» поперек крайней правой полосы.

По следам шин можно предположить, что автомобиль занесло на тротуар, после чего он съехал обратно на проезжую часть. Вероятно, удар о поребрик и оставил машину «хромой», отмечают участники группы в комментариях. Другие шутят, что водитель просто протестировал систему вертикального взлета – неудачно.



