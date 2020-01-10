Без кальянов и продуктов. Смольный выселил незаконное кафе и магазин в центре Петербурга и снес павильон на севере города

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил два принадлежащих городу помещения в Центральном и Петроградском районах от недобросовестного бизнеса. Как сообщили 10 января в ведомстве, помещение в 40 кв. м на Захарьевской улице, д. 23, лит. В (объект культурного наследия регионального значения «Дом А. И. Нежинской»), пришлось покинуть кальянной.

Договор с прежним арендатором город расторг еще в 2008 году. Занявший площади бизнес не смог подтвердить права на площади и не покинул здание даже после просьбы чиновников.

Съехать в принудительном порядке пришлось также продуктовому магазину на улице Блохина, д. 6/3, литера А. Помещение площадью около 100 кв. м без разрешения города использовало ООО «Стелла». Освободить его добровольно предприятие отказалось.

На Скобелевском проспекте вблизи дома 19, литера А, чиновники снесли торговый павильон площадью 30 кв. м, торговавший трикотажем, новогодними украшениями и ремонтировавший обувь. Как пояснили в ККИ, город ранее сдал участок ИП Гаврилову В. В., но договор прекратил своё действие в декабре прошлого года. Просьбу покинуть территорию предприниматель не выполнил. Ему грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элемента благоустройства. Также ККИ намерен взыскать средства, затраченные на работы по освобождению участка.



