«Практически летальная» доза. Миллион единиц снюса изъяли специалисты Роспотребнадзора

Около миллиона единиц некурительных никотиносодержащих смесей из всех лицензированных точек торговли табаком изъяли специалисты Роспотребнадзора. Об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой МВД Владимиром Колокольцевым заявила глава ведомства Анна Попова.

«Сейчас все это изъяли, а просто нужно запретить. У нас границ нет: если это останется в другой стране, эту дрянь будут завозить», – тут же среагировал на сообщение глава правительства Дмитрий Медведев. Его слова 10 января передает РИА Новости.









Инициативу о запрете снюсов и их аналогов Медведев предложил внести в Евразийскую коллегию и «при необходимости рассмотреть вопрос на совете глав правительств». Докладывая о результатах проверок, Попова подчеркнула, что количество никотина в одной «конфетке» схоже с уровнем вещества в целой пачке сигарет. По её словам, для людей, которые весят меньше 50 килограммов, такая доза – «практически летальная».

Некурительный табак с никотином запрещён в России с 2016 года, но он распространяется нелегально. В конце 2019 года участились случаи отравления несовершеннолетних, тревогу забили родители, а сюжеты об этом начали появляться на федеральных каналах. Письма с требованием следить за ситуацией и изымать из продажи никотиносодержащие смеси в конце минувшего декабря в региональные отделения разослал Роспотребнадзор. 29 декабря в полицию Пензы сообщили о том, что неизвестный в костюме Деда Мороза раздаёт опасные конфеты детям. До этого партии снюса и его аналогов коробками начали изымать в Петербурге.



