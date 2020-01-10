В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"

В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.

Комплекс находится в черте улиц Пушкинская, Валдайская и Вишерская. Дома на участке расположены по диагонали. Архитектурная идея комплекса – времена года. Первый этаж монолитный, далее идет трехслойная заводская панель с утеплителем.

Цветовые гаммы фасадов выдержаны каждый в соответствии с одним из четырех сезонов – от холодных зимних до теплых летних оттенков. Рядом с тремя домами – два подземных и один двухэтажный (подземно-надземный) паркинг. На его крыше обустроят детскую площадку и зону отдыха для взрослых, к ним будут вести четыре лестницы и лифт.

В каждом доме по 25 этажей, но разное количество секций – от двух до шести. В трех сданных домах часть жилья отдается городским очередникам. Так, в самом большом доме из 1176 квартир – 367 социальных, в доме из 738 квартир – 296, а в доме из 648 квартир – 475 социальных квартир.

Внутри и снаружи зданий все приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. В МОПах и квартирах, наряду с удобной планировкой, проектировщики предусмотрели расширенные проемы, заниженные порожки, а также тактильную плитку для слабовидящих и специальное оборудование для душевой. Для перевозки инвалидных колясок установлены специальные лифты.

ЖК построен в квартале между улицами Пушкинская, Валдайская и Вишерская. Рядом Витебский проспект и Московское шоссе, добраться до станций метро «Купчино» и «Звездная» можно за 5-7 минут, если нет пробок, неподалеку КАД.

Четвертый дом застройщик планирует ввести в эксплуатацию в следующем году.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Застройщик ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru