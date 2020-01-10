«Лада» отправила маршрутку с пассажирами в кювет на въезде в Новое Девяткино

Во Всеволожском районе Ленобласти днем 10 января в аварию попало маршрутное такси, курсирующее между Петербургом и деревней Лехтуси. После встречи с легковушкой автобус с пассажирами оказался в кювете.

Как сообщает 47News со ссылкой на УГИБДД, ДТП произошло около 14:30 в Новом Девяткино. По предварительным данным, у дома 60 по Главной улице автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута № 205. В результате маршрутка съехала в кювет.

Маршрут обслуживает ООО «АТП Барс-2». Представители перевозчика сообщили изданию, что в аварии никто не пострадал. По предварительным данным, «Лада» не пропустила маршрутку, выезжая со второстепенной дороги.



