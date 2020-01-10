Специалисты выяснили, что задымило в электробусе на Королева. Хлопок стал сигналом пожаротушения

Задымление в электробусе на проспекте Королева возникло из-за неисправной аккумуляторной батареи. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе холдинга «Бакулин Моторс Групп» 10 января.

Во время перегона машины из парка к конечной остановке маршрута вышли из строя несколько ячеек аккумуляторных батарей, из-за чего произошло повышение температуры, материал оплавился. Громким хлопком сработали пиропатроны автоматической системы пожаротушения.

«В настоящее время создана рабочая группа, в которую вошли представители перевозчика и производителя. Предполагается также подключение представителей завода – изготовителя батарей. Ведется выяснение причин произошедшего: инспекция электросистемы автобуса, зарядного оборудования. Параллельно идет замена поврежденных ячеек и подготовка электробуса к возвращению на маршрут. Никакой угрозы жизни и здоровью пассажиров данная ситуация не влечет», — добавили на предприятии.

В холдинге «Бакулин Моторс Групп» также подчеркнули, что электробусы «Volgabus» оборудованы всеми необходимыми системами безопасности, поэтому возгорание в них невозможно.





Ранее генеральный директор «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин рассказал «Фонтанке», что в электробусах установлены литий-ионные батареи, средний срок службы которых составляет 5 – 6 лет. Система управления (battery management system) произведена петербургской компанией «Чергос».

Сегодня в пять утра на проспекте Королева водителю электробуса пришлось взяться за огнетушитель. В салоне возникло задымление и раздался громкий хлопок.