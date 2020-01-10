За две недели праздников пункты пропуска на границе Финляндии и Ленобласти приняли более 400 тысяч человек

Трафик на границе Финляндии и России с 27 декабря по 9 января вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%. Об этом 10 января сообщает Пограничная охрана соседней страны.

По информации финских пограничников, за две недели в пунктах пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Вайниккала» зарегистрировали 412 тыс. пересечений.

Больше всего отдыхающих рванули в Финляндию 3 января. В этот день границу преодолели 43 тыс. человек. «Торфяновка» в минувшие две недели забрала пальму первенства у «Брусничного» по числу пересечений – большинство россиян предпочли Хельсинки Лаппеенранте.

Через МАПП «Ваалимаа» границу преодолели в пиковый день 16,5 тыс. туристов, «Нуйямаа» – 12 тыс., «Иматра» – 10 тыс. Поезда между Россией и Финляндией в наиболее загруженный день перевезли 3900 пассажиров. Всего поток на железнодорожном пункте пропуска на рубеже 2019 и 2020 годов вырос на 17,5%.



