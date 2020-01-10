Петербургские водители проводят пятницу в кюветах, заборах и столбах

Первая половина дня 10 января в Петербурге отметилась сразу несколькими ДТП, в которых автомобили съезжали с дороги – в кювет, ограждение или столб. А в Ленинградской области ночью произошла авария с «перевертышем».

Сразу две аварии произошли на Приморском шоссе. Перед Лисьим Носом автомобиль BMW вылетел с дороги в кювет. «Все живы», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Арина.

А несколько часов спустя перед Солнечным водитель KIA Rio снес столб. Тот перегородил дорогу, и другим участникам движения приходится объезжать ДТП по пешеходной дорожке.





Еще два автомобиля улетели в кювет на Зеленогорском шоссе, в районе поворота с Разъезжей улицы, пишет участник группы Валерий.

На улице Ленсовета мужчина на микроавтобусе Mercedes пробил металлическое разделительное ограждение, сообщает Серега. Машина снесла несколько пролетов ограды и перегородила крайнюю полосу на «встречке».

Еще одна авария произошла в третьем часу дня на улице Коллонтай. В районе дома 16 легковой автомобиль развернуло на 180 градусов, пишет Алексей. Судя по фото – после столкновения с белым Volkswagen Golf. У последнего повреждены правое крыло, капот и бампер, у черной легковушки – передняя часть, а заднюю закинуло на разделительный газон.

А в Ленинградской области ночью с 9 на 10 января перевернулся легковой автомобиль Mercedes. ДТП произошло в поселке Ленинское Выборгского района, пишут в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область». По словам очевидцев, на дороге был сильный гололед.