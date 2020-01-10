Стойка шасси пробила пол, в салоне валил дым и выпали маски. Появились фото аварийной посадки российского авиалайнера в Турции

Пилоты рейса авиакомпании NordWind из Москвы в Анталью разнообразили путешествие аварийной ситуацией. Они приложили носовую стойку лайнера A321-200 о полосу с такой силой, что она пришла в гости в кабину, проломив пол.

На опубликованных 10 января AirportHaber фотографиях видно, что нижняя часть лайнера смята, в отверстии в полу видны опоры стойки. Пассажиров на борту не было, пострадавших, по предварительной информации, также нет.

Профильное сообщество «Авиация» в соцсети «ВКонтакте» расшифровало рапорт пилота о прошествии. В нем говорится, что после взлета пилоты поймали отказы навигации и положения. В салоне был дым, даже выпали кислородные маски. Эксперты отметили, что «сам борт, судя по всему, под списание».



