Бизнесмен, который предложил замглавы Минтранса 10 тысяч долларов и бутылку водки, отправлен под домашний арест

Пресненский суд Москвы отправил гендиректора компании «Экспертный центр по сертификации продукции и производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта» Владимира Колпакова под домашний арест до 29 февраля. Как передает 10 января ТАСС, Колпакова подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщали, что Колпаков якобы 30 декабря обратился к замглавы Минтранса Владимиру Токареву «для получения покровительства в рабочих вопросах». Взамен он предложил замминистра 10 тысяч долларов и бутылку водки «Белуга». Однако Токарев «подарок» не принял и написал заявление в Следственный комитет.



