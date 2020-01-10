Петербургская фигуристка Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке, но болельщики нашли к чему придраться

Петербургская фигуристка Софья Самодурова исполнила тройной аксель во время тренировки. Этот прыжок считается одним из самых сложных, потому что фактически делается три с половиной вращения.

«Самодурова не сможет? Step by step», — написала спортсменка 10 января под видеозаписью прыжка в своем инстаграме.

Опытные пользователи разглядели, что у Самодурова на видео получился небольшой недокрут, на что 17-летняя фигуристка повторила: «Step by step».

Софья Самодурова занимается в Петербурге у Алексея Мишина в СШОР «Звездный Лед». В 2019 году стала чемпионкой Европы, обойдя победительницу Олимпиады-2018 Алину Загитову.



